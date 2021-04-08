В Албании заблокировано авиасообщение: на борьбу с протестующими диспетчерами брошена армия

В Албании в результате забастовки диспетчеров заблокировано внутреннее и международное авиасообщение. На борьбу с протестующими в аэропорт Тираны правительство страны направило военную полицию и армию.

Забастовка с требованием повышения зарплаты была объявлена диспетчерами накануне, в результате чего были отменены все внутренние и внешние рейсы. Албанские военные, прибыв в аэропорт, выгнали всех сотрудников из здания, однако авиасообщение возобновлено не было.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что уволит всех сотрудников аэропорта, кто не вернётся на работу сегодня после 10:00, когда заканчивается забастовка. Кроме того, глава правительства обвинил президента Албании Илира Мету и оппозиционные партии в попытке госпереворота и намерении сорвать поставки вакцины от коронавируса в страну в преддверии парламентских выборов, намеченных на 25 апреля.

Тирана, Катарина Лане

Тирана. Другие новости 07.04.21

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