«Это сдохший конь»: сербский политик оценил перспективы Боснии и Герцеговины

У Боснии и Герцеговины нет будущего – это государство напоминает «сдохшего коня», которого нельзя оседлать. Такое заявление сделал сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Я полностью убежден, что у Боснии и Герцеговины, как у страны, нет никаких шансов [на выживание]. Она захвачена и поделена, и от Милорада Додика тут ничего не зависит. Исторически так было всегда. Страна, у которой нет потенциала для достижения базового консенсуса по какому-либо вопросу», – сказал Додик в интервью телерадиоканалу Республики Сербской, которое цитирует «Балканист.ру»

Говоря о проблемах Боснии как единого государства, сербский политик подчеркнул, что если бы всем административно-территориальным образованиям и народам дали возможность действовать самостоятельно, то выжила бы только Республика Сербская, которая сейчас вынуждена терпеть нынешнюю ситуацию.

Комментируя заявления отдельных боснийских политиков о своем возможном аресте за «антигосударственные» высказывания, Додик подчеркнул, что подобные угрозы являются следствием внутренних проблем в мусульмано-хорватской федерации Боснии и Герцеговины. «Это отражение ситуации с недееспособностью Боснии и Герцеговины. Прежде всего, Федерации БиГ, где наблюдается замороженный конфликт между мусульманской и хорватской политической элитой. Они не в состоянии даже сформировать распавшееся правительство Федерации и правящее большинство. Свои внутренние проблемы они хотят поднять на уровень всей Боснии и Герцеговины, чтобы не заниматься решением конкретных задач», – считает сербский политик.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 10.04.21

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