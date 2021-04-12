Боснийцы в бешенстве: Словения считает возможным выход Республики Сербской из состава БиГ

Посол Словении в Сараево Зорица Букинац вызвана в Президиум Боснии и Герцеговины (БиГ) после появления информации о том, что премьер-министр Словении Янез Янша направил в Брюссель неофициальный документ, касающийся будущего разделения БиГ.

С 1 июля Словения станет председателем Евросоюза, и Янша якобы планирует включить в повестку дня тему «завершения распада Югославии». Как пишут боснийские СМИ, план подразумевает изменение границ региона, включая отделение от БиГ энтитета Республики Сербской, а также перекройку границ Черногории, Северной Македонии и Албании.

Член Президиума БиГ Желько Комшич подтвердил, что в ходе недавнего визита словенский президент Борута Пахора интересовался у руководства страны, «сможете ли вы мирно разойтись?». Представители бошняцкого и хорватского народов Шафик Джаферович и Комшич ответили резко отрицательно, а сербский член Президиума БиГ Милорад Додик высказался положительно.

Напомним, Босния и Герцеговина состоит из двух энтитетов, один из который – Федерация, населенная бошняками-мусульманами и хорватами-католиками, а второй- Республика Сербская, где проживают православные сербы. Главный государственный орган БиГ – это Президиум, в котором заседают три представителя народов.

Руководство Республики Сербской неоднократно заявляло о желании примкнуть к соседней Сербии, однако статус РС как энтитета закреплён Дейтонским соглашением.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 12.04.21

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