Венгрия активно закупает российскую и китайскую вакцины

Сегодня вечером в Венгрию прибудут очередные 100 000 доз российского препарата от коронавируса «Спутник V» и в конце недели ожидается «загруженный под завязку самолёт с вакциной Sinopharm». Об этом сообщил глава МИД страны Петар Cийярто.

Напомним, Венгрия стала первой страной Евросоюза, одобрившей российскую вакцину против коронавируса и заказавшей два миллиона доз российского препарата. Глава венгерской дипломатии в марте стал первым высокопоставленным чиновником ЕС, привившимся против коронавируса «Спутником V».

Будапешт, Катарина Лане

Будапешт. Другие новости 19.04.21

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