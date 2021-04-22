«Дни Джукановича сочтены»: в Сербии жестко ответили на очередной выпад президента Черногории

В Сербии жестко ответили на очередное заявление президента Черногории Мило Джукановича, который обвинил сербского лидера в проведении «великосербской политики» в регионе после слов Александра Вучича о необходимости сотрудничества и примирения всех балканских стран. Министр правительства Сербии Ненад Попович посоветовал Джукановичу смириться с наступающим закатом своей политической карьеры и приготовится к уголовному преследованию.

Попович считает, что дни черногорского президента во главе страны сочтены, и он не может примириться с растущим в регионе авторитетом Сербии как успешно справляющегося с кризисами государства. «Джуканович оскорбляет президента Сербии, чтобы угодить государствам, которые годами закрывали глаза на его тиранию, потому что он сделал все, чтобы отделить Черногорию от Сербии. Этот человек вонзил Сербии нож в спину, признав независимость Косово, напав на Сербскую православную церковь, вычищая кириллицу и сербских писателей из учебников, арестовывая священников и запрещая сербам трудоустраиваться в государственные учреждения», – констатировал сербский министр, говоря о «достижениях» Джукановича, который находится на посту президента Черногории уже 30 лет.

Попович обратил внимание, что зависимость Черногории от Запада не помогла Подгорице в период коронавирусного кризиса. При этом с вакцинами и медоборудованием Черногории первыми помогли Сербия и Россия.

«Джуканович не может примириться с тем, что Сербия стала лидером региона в борьбе с пандемией, в темпах вакцинации, обновлении здравоохранения, экономическом росте, новых инвестициях и поддержке экономики и граждан. В панике Джуканович явно не замечает, что срок его правления истекает. Его заявления больше никого не интересуют в международном сообществе. Он сделал то, чего от него хотел Запад, и больше он не нужен. Единственное, для чего он им ещё пригодится, так это для того, чтобы доказать, что никто не может стоять выше закона в правовом государстве», – подчеркнул сербский министр, отметив, что Джукановича наверняка ждет уголовное преследование после окончания президентского мандата.

«Сербия и ее президент Александр Вучич проводят мудрую, взвешенную, последовательную и непоколебимую политику защиты интересов Сербии и сербского народа в регионе. Никто, а тем более политический неудачник Мило Джуканович, не может лишить сербское государственное руководство его законного права укреплять Сербию и защищать сербов, где бы они ни жили», – заключил Попович.

Белград, Катарина Лане

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