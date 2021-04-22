Президент Сербии анонсировал масштабные инвестиции в Республику Сербскую

Белград в общей сложности выделит почти 175 млн евро на строительство в Республике Сербской шоссе до приграничного города Биелина, а также возведение аэропорта в экономически важном городе Требине, расположенном на пути из центральной Боснии и Герцеговины в Черногорию и Хорватию. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич во время рабочего визита в Республику Сербскую.

«На постройку аэропорта в Требине потребуется от 98 до 100 миллионов евро. Сербия выделит от 73 до 75 миллионов евро», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Как отмечает издание, воздушная гавань Требине должна стать частью новой сети аэропортов, выстраиваемых Сербией. Предполагается, что первые 30-35 лет после открытия хабом будет управлять Белград.

Кроме того, в ходе своего визита в РС президент Вучич пообещал, что Сербия окажет серьезную поддержку строительству шоссе до приграничного города Биелина. «Общая стоимость работ составляет 136 миллионов евро. Сербия возьмет на себя 100 миллионов евро», – сказал сербский лидер, и добавил, что Белград полностью оплатит возведение моста через реку Сава, протекающую вдоль границы.

Вместе с тем на встрече с представителями Республики Сербской Вучич заявил, что Сербия окажет инвестиционную помощь четырем муниципалитетам Боснии и Герцеговины, три из которых расположены на территории Республики Сербской, а один – Дрвар – на территории мусульмано-хорватской федерации Боснии и Герцеговины. Президент Сербии уточнил, что деньги пойдут на развитие коммунальной инфраструктуры, а также на строительство дорог и школ.

Председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины представитель сербов Милорад Додик со своей стороны отметил, что нынешний период – лучший в отношениях между Белградом и Баня-Лукой.

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович, в свою очередь, отметила значение уже существующих договорённостей с Сербией о реализации стратегических проектов по улучшению условий ведения бизнеса и повышения энергетической безопасности. По ее словам, это проекты, которые принесут пользу не только Сербии и Республике Сербской, но и всему региону.

В связи с днем города Баня-Лука, который отмечается 22 апреля, руководство РС официально присвоило президенту Сербии звание почетного гражданина города. Кроме того, Вучичу был вручен ключ от столицы Республики Сербской, что является высшей наградой города.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 22.04.21

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