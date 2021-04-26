Хорватия спивается: продажи алкоголя рекордно выросли

В Хорватии в условиях жестких коронавирусных ограничений продажи алкоголя продолжает бить рекорды, увеличивших до 35%, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, в середине апреля объектам общепита разрешили обслуживать гостей на летних террасах, однако спрос на алкоголь в магазинах не упал: статистика показывает, что в Хорватии все ещё покупают на 10-15% больше горячительных напитков, чем до начала эпидемии. Более того, все большей популярностью у хорватов пользуется алкоголь, разлитый в тару малого объёма – 0,1 л.

Комментируя эти данные, психолог Мирьана Hазор обратила внимание, что жители Хорватии устали от неизвестности, стресса и общей нестабильности в стране и поэтому «ищут спасения в алкоголе». «Я уверена, что и спрос на марихуану и другие наркотики тоже вырос», – отметила специалист.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 26.04.21

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