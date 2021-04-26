СМИ: Правительство Словении ведет тайные переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса

Правительство Словении ведет переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сам факт переговоров и их детали кабинет министров держит в тайне, пишет словенская газета «Вечер» со ссылкой на собственные источники.

«Мы знаем из надежных источников, что словенское правительство тайно начало переговоры с российским производителем вакцин, но мы не знаем, о чем именно идёт диалог. На прошлой неделе в Любляне побывала делегация из Москвы, но словенское правительство скрывает это, скорее всего, по идеологическим причинам», – говорится в публикации.

При этом словенские журналисты отмечают инертность правительства в вопросе вакцинации граждан, приводя в пример успешную Сербию. «Словения действует нерешительно в своем подходе к борьбе с эпидемией коронавируса, в то время как Сербия проводит вакцинацию со скоростью света и даже многие словенцы уже успели привиться против коронавируса в Белграде», – пишет «Вечер».

В материале также отмечается, что Словения не имеет собственного производства вакцин, в то время как Сербия договорилась о производство российского и китайского препаратов – «Спутник V» и Sinopharm.

В Словении признают, что президент Сербии Александр Вучич действовал очень прагматично, и, благодаря этому, Сербия в пандемийном кризисе смогла извлечь максимум пользы как со стороны востока, так и Запада, вакцинировав почти 50% своего населения и даже иностранных граждан, в большинстве своем выходцев из бывших югославских республик.

Напомним, в Сербии гражданам доступны четыре вакцины: британская Vaxzevria (прежнее название AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Sinopharm и «Спутник V». Новые партии вакцин прибывают регулярно, в частности, сегодня, 26 апреля, были доставлены ещё полмиллиона доз препарата из Пекина. Иммунизация населения идёт по плану, согласно которому на прививку приглашают заранее зарегистрировавшихся граждан. Однако у сербов также есть возможность привиться и без регистрации. Оповещения о том, на каком пункте вакцинации и какой вакциной прививают всех желающих, публикуются в СМИ.

Любляна, Катарина Лане

Любляна. Другие новости 26.04.21

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