Скандал в Черногории: полиция предотвратила покушение на вице-премьера

В Черногории полиция раскрыла попытку покушения на вице-премьера страны Дритана Абазовича. Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько членов Кавачской преступной группировки.

Как сообщило МВД Черногории, правоохранительные органы перехватили телефонный разговор между членами банды, один из которых – Горан Пантович заявил, что сначала убьёт бизнесмена Зорана Ашанина, а потом – Дритана Абазовича.

Пантович был арестован вчера утром в связи с ликвидацией Ашанина, которого убили в принадлежащем ему мотеле «Крстач» 25 апреля. В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что преступная группа также планировала покушение на Абазовича из-за ареста нескольких членов Кавачского клана на прошлой неделе.

«Собранная информация свидетельствует о намерении членов организованных преступных групп, в первую очередь членов организованной преступной Кавачской группы и одного из ее лидеров Слободана Кашчелана, в ответ на лишение их свободы и расследование их преступных деяний предпринять действия угрожающие жизни заместителя премьер-министра Черногории Дритана Абазовича», – заявили в ведомстве.

Вице-премьер пока никак не комментирует эти утверждения МВД. После сообщения о возможной угрозе Абазович в воскресенье был вынужден срочно прервать свой официальный визит в город Герцег-Нови. Его охрана была усилена. При этом был изменен план работы заместителя главы правительства, его срочно доставили в Подгорицу.

В МВД заявили, что в сотрудничестве с другими госслужбами приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности Абазовича, так как члены этой организованной преступной группы «имеют связи на транснациональном уровне, а их ключевой особенностью является совершение особо тяжких преступлений».

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 26.04.21

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