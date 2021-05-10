«Сегодня палачей превращают в жертв…» Президент Сербии напомнил о хорватских фашистах

Президент Сербии Александр Вучич выступил против перекраивания истории, когда жертв начинают превращать в палачей. По его словам, особенно ярко в этом отношении проявляет себя Хорватия, где во время Второй мировой войны гитлеровскую армию встречали цветами и уничтожали сербов как нацию.

«Сегодня палачей превращают в жертв, а жертв выставляют палачами, извращая историческую правду. Посмотрите, как мало стран празднует День Победы над фашизмом. Наша работа – защищать истину и не допустить победы лжи», – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии обратил внимание, что во время Второй мировой войны хорватские фашисты истребляли сербов как нацию, и напомнил, как тепло встречали гитлеровскую армию в Загребе. «Мы не станем терпеть унижение ни от кого, а особенно от тех, кто тогда приветствовал гитлеровскую армию цветами, а сегодня хочет сделать палачей из сербов, повесить на них вину за то, что они выступили против усташей (хорватских фашистов времен Второй мировой войны, проводивших политику геноцида сербов, евреев и цыган на территории профашистского марионеточного образования Независимое Государство Хорватия (НГХ), включавшего в себя территории самой Хорватии, Боснии и Герцеговины и части Сербии – прим. ред.) Как президент я не позволю никому оскорблять жертв Ясеноваца и Глины (концалегерей, которыми управляли усташи – прим.ред.) Сербские жертвы святы, потому что они, как и Христос, стали жертвенным агнцем», – подчеркнул президент Сербии, отметив победоносную роль России в борьбе против фашизма.

«Для сербов День Победы означает конец страданий. Наша столица скажет «нет» любому будущему Гитлеру. Открытое противодействие пересмотру истории является священной обязанностью для всех. Я отвечу на эти попытки смело и решительно. Наш дух свободы проснулся, и об этом будут знать будущие поколения. Мы никогда не согласимся с тем, против чего боролись. Сербский народ ясно сказал «нет» фашизму. Ни один другой народ в бывшей СФРЮ не заявил об этом так громко. Именно сербы возглавили здесь [на Балканах] антифашистскую борьбу. Я горжусь тем, что мы бережём мир, говорим правду и храним память храбро и достойно. Сегодня мы хотим напомнить, что победители пишут историю только в том случае, если это правда», – подытожил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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