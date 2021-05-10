ЕС выступил в защиту территориальной целостности Боснии и Герцеговины

Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом заявил Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель. По его словам, риторика, угрожающая распаду этого государства и призывающая к пересмотру границ, должна быть прекращена.

«Говорить об отделении, новых границах, дальнейшем этническом разделении или войне опасно и неприемлемо», – цитирует Борреля «Балканист.ру».

Представитель ЕС оценил ситуацию в БиГ как «чрезвычайно сложную», отметив, что политическая атмосфера в стране последнее время заметно ухудшилась. Боррель отметил, что некомпетентная реакция боснийских властей на кризис с мигрантами в конце прошлого года и «негативный импульс», возникший на переговорах по избирательной и конституционной реформе в БиГ, завершились появлением «различных неофициальных документов», критикующих роль ЕС и США, а также посреднические усилия Запада в переговорах между политическими силами сербов, хорватов и боснийских мусульман.

«В одном из таких неофициальных документов было предложено перекроить границы в регионе и разделить Боснию и Герцеговину по этническому признаку. Это ухудшило атмосферу и дало толчок сепаратистским планам и подстрекательской реакции», – пояснил Боррель.

Как отмечает «Балканист», о недопустимости перекройки границ на Балканах в Европе вспомнили только тогда, когда их изменение в теории могло бы отвечать интересам сербов. При этом ранее Европа активно поддерживала изменение границ на постюгославском пространстве, в том числе военным путем: бомбардировки Республики Сербской (Босния и Герцеговина) в 1995 году, агрессия НАТО на Югославию в 1999 году (закончившаяся военной оккупацией и фактическим отторжением 15% территории Сербии).

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 10.05.21

«Сегодня палачей превращают в жертв…» Президент Сербии напомнил о хорватских фашистах. / Болгария начнет выдачу виз россиянам после 17 мая. / «Великая Босния»: российские дипломаты отреагировали на возможные планы США по переделу границ на Балканах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»