«Это большая геополитическая проблема»: Евросоюз анонсировал активизацию своей политики на Балканах

Брюссель намерен рассмотрят возможности расширения европейского присутствия в балканском регионе. Об этом сообщил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, тема будет обсуждаться на следующей неделе на встрече лидеров стран Западных Балкан.

«Западные Балканы – это большая геополитическая проблема и ключевое геостратегическое направление для Евросоюза. Нам необходимо плотнее заняться Западными Балканами», – цитирует Борреля «Балканист.ру».

Глава европейской дипломатии пояснил, что ЕС намерен также поработать с общественным мнением для улучшения имиджа Евросоюза в регионе.

Напомним, что 9 мая в Сербии начал вещание крупный европейский телеканал Euronews, который уже к концу месяца наладит круглосуточное вещание, в том числе, на сербском языке. Отметим, что в 2016 году телеканал установил стратегические отношения с американской компанией NBC, которая выкупила 25% акций вещателя.

В процессе подготовки к саммиту европейские лидеры отметили растущее разочарование балканских стран из-за медленного процесса евроинтеграции. «Необходимо посвятить региону стратегическое внимание. Мы не можем потерять сердца тех, кто видит свое будущее в ЕС», – указал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Его австрийский коллега Александр Шаленберг со своей стороны заявлял, что «европейская модель жизни должна доминировать среди иных». «Если мы упустим Западные Балканы, этот вакуум быстро заполнят другие, а это не входит в сферу наших стратегических интересов», – сказал глава австрийского МИДа.

Вместе с тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обращал внимание, что Евросоюзу необходимо продолжить поиски решения косовской проблемы. По его словам, очередной раунд переговоров по мирному урегулированию косовского вопроса отложен на июнь, так как «новые власти Косово попросили дать им время, чтобы ознакомиться с содержанием предыдущих этапов переговоров». «Мы не можем уйти в отпуск, не начав переговоры. Новая встреча назначена на июнь, надеемся, что они (приштинские политики) на тот момент будут обладать всей необходимой информацией и прибудут в Брюссель подготовленными», – сообщил европейский дипломат.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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