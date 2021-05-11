Президент Болгарии распустил парламент

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания и проведении досрочных парламентских выборов 11 июля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы болгарского государства.
Радев также подписал указ о назначении технического правительства, которое будет действовать до парламентских выборов. Согласно документу, премьер-министром станет бывший секретарь главы государства по вопросам безопасности и обороны Стефан Янев.
Предполагается, что нынешней состав кабинета министров уйдет в отставку 12 мая, после чего будет официально представлено техническое правительство.
В настоящее время Болгария переживает политический кризис. Народное собрание Болгарии было избрано 4 апреля, но депутаты не смогли договориться о формировании нового правительства.
София, служба информации РИА «Новый День»
София. Другие новости 11.05.21
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