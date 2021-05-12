Черногория готова помочь Косово вступить в НАТО

Подгорица и Приштина настроены на расширение сотрудничества в военной сфере. Об этом стало известно после онлайн переговоров министров обороны Черногории и самопровозглашенной республики Косово Оливеры Иняц и Арменда Мехайя, передает «Балканист.ру».

«Иняц поздравила своего косовского коллегу с недавним назначением на пост министра обороны Косово, пожелав ему успехов в выполнении этой ответственной и важной функции», – говорится в заявлении министерства обороны Черногории.

Мехай со своей стороны выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество Черногории и Косово в области обороны получит дополнительное развитие. По его словам, Силы безопасности Косово «по-прежнему привержены делу укрепления своего потенциала и возможностей для достижения стандартов НАТО».

В этом контексте косовский «министр» отметил, что «опыт Черногории на пути к полноправному членству в Североатлантическом альянсе будет иметь неоценимое значение для Косово, которое преследует те же цели во внешней политике».

Кроме того, Иняц и Мехай заявили о готовности провести в скором времени и личную встречу.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 11.05.21

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