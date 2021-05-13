Бывший политический лидер боснийских сербов Радован Караджич будет переведен в британскую тюрьму, где продолжит отбывать пожизненный срок наказания. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

«Британия поддержала его арест в 2008 году, во время процесса над ним британский судья входил в судебную палату, а теперь он будет сидеть в нашей камере. Таким образом долгие 25 лет мы поддерживаем жертв, добивающихся правосудия и, по-моему, это делает честь нашей стране», – цитирует слова министра «Балканист.ру».

Решение о переводе Караджича было принято накануне на основании Соглашения, которое ООН и правительство Великобритании подписали с Гаагским трибуналом в 2004 году.

Напомним, что Международный Трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов к сорока годам тюремного заключения за якобы совершенные военные преступления в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992 – 1995 годов. В марте 2019 года апелляционная палата остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге ужесточила приговор Караджичу с сорока лет до пожизненного заключения. Сам Караджич своей вины не признает.

Процесс по делу первого президента Республики Сербской многие мировые эксперты считают политизированным и предвзятым. Для большинства жителей Сербии и Республики Сербской, а также за их пределами Караджич является героем, защитником свобод и права на существование христианских народов Европы.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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