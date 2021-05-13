Черногорию ждут громкие коррупционные разоблачения

Принятые парламентом Черногории поправки к закону о государственной прокуратуре позволят начать масштабную антикоррупционную кампанию, в центре которой могут оказаться функционеры Демократической партии социалистов (ДПС) во главе с президентом страны Мило Джукановичем. Об этом заявил вице-премьер Дритан Абазович.

По его словам, это решение призвано усовершенствовать правовую систему Черногории для соответствия практике ЕС. «С принятием закона о государственной прокуратуре начинается серьезная борьба с коррупцией и преступностью», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Примечательно, что предложенные изменения поддержали депутаты Демократического фронта, коалиции «Мир – наша нация» и «Черным по белому», Социалистической народной партии и Движения за перемены. Находящиеся сейчас в оппозиции представители ДПС, Социал-демократической партии, Либеральной партии, Боснийской и албанских партий не присутствовали на голосовании.

В ДПС, лидером которой является президент Черногории, считают, что поправки к закону приняты, чтобы «парламентское большинство смогло взять под контроль прокуратуру с целью преследования диссидентов», а также «замедления пути Черногории в Европейский Союз».

Между тем вице-премьер Абазович опроверг эти обвинения. По его слловам, ДПС, находившаяся у власти в стране до парламентских выборов прошлого года, опасается, что прокуратура может заняться расследованием деятельности чиновников из партии Джукановича, подозреваемых в коррупции и связях с криминальными кланами.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 13.05.21

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