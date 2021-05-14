Отправленный в отставку министр юстиции Черногории продолжает работу на своем посту

Министр юстиции, прав человека и меньшинств Черногории Владимир Лепосавич, об отставке которого было заявлено после крупного международного скандала, продолжает работу на своем посту. Как пишет «Балканист.ру», чиновник намерен дождаться решения парламента, а до этого момента продолжит выполнять должностные обязанности в прежнем режиме.

Напомним, что вопрос об отстранении Лепосавича с должности правительство Черногории рассматривает после скандала вокруг его заявления об отказе признавать факт геноцида мусульман в боснийском городе Сребреница. Это высказывание вызвало международный резонанс. Посольство западных государств оказывают давление на черногорские власти, требуя «разобраться» с министром.

Тем не менее, в интервью одному из телеканалов министр сказал, что за последние полтора месяца, с тех пор как был поднят вопрос об увольнении, в его работе не произошло никаких изменений. «За это время ничего не изменилось в моей работе. Правительство останется, и мое окончательное увольнение не поставит его под угрозу. А будет ли оно работать по-другому, увидим», – сказал Лепосавич.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 14.05.21

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