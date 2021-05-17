В Черногории партия президента Джукановича объявила бойкот парламенту

Депутаты от Демократической партии социалистов (ДПС), лидером которой является президент страны Мило Джуканович, не будут участвовать в пленарных заседаниях парламента и работе его комитетов. Об этом заявил сегодня глава фракции ДПС в Скупщине Даниэль Живкович.

Партия президента Черногории оказалась в оппозиции после прошедших осенью прошлого года парламентских выборов. Получившая большинство в Скупщине и сформировавшая правительство коалиция блоков «За будущее Черногории», «Мир – наша нация» и «Черным по белому» проводит реформы законодательной системы, защищавшей около 30 лет интересы режима Джукановича. В ДПС говорят, что новое парламентское большинство разрушает государство и действующую Конституцию.

«За короткое время они показали, как разрушить Конституцию. Если они думали, что мы будем просто декорациями, они ошибались», – сказал Живкович на пресс-конференции.

По его словам, ДПС приняла решение бойкотировать работу в парламенте из-за высокомерия правящего большинства. Депутат заверил, что его однопартийцы не опасаются изменений в законе о государственной прокуратуре, которые принял новый состав парламента, чтобы расследовать коррупционную деятельность чиновников из партии Джукановича. «Такое ковбойское поведение получит адекватный политический ответ», – заявил Живкович.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 17.05.21

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