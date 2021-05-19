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Среда, 19 мая 2021, 18:17 мск

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«Извиниться должны все – не только Чехия»: спикер парламента Сербии требует от США и НАТО признать вину за бомбардировки Югославии

Фото: DPA

Примеру президента Чехии Милоша Земана, который накануне принес извинения сербскому народу за участие своей страны в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, должны последовать все страны- участницы акта агрессии. Об это заявил спикер сербского парламента Ивица Дачич.

«Подобное извинение должны принести представители всех стран и организаций, которые нас бомбили, начиная с генерального секретаря НАТО, верховного представителя ЕС, заканчивая США, Великобританией, Францией и другими государствами», – сказал Дачич, подчеркнув, что такое извинение должно быть направлено всему сербскому народу.

Белград, Катарина Лане

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