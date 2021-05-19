В Черногории готовят инициативу об отставке президента Джукановича

Партия «Демократический фронт» выступила с инициативой об отставке президента страны Мило Джукановича. Об этом сообщил глава депутатской группы в черногорском парламенте Cлавен Радунович. По его словам, поводом для такого решения стало заявление главы государства о возможных кандидатах на место послов Черногории.

«Джуканович заявил, что те, кто был против независимости Черногории (от Сербии на референдуме 2006 г. – прим.ред.), не имеют права представлять наше государство за границей. Конституция Черногории гласит, что перед законом все граждане равны. Граждане, которые приняли участие в референдуме, из-за своего мнения не могут занять государственную должность. Это неприкрытое нарушение гражданских прав и варварство. Мы ожидаем самую серьёзную реакцию всех государственных органов Черногории, в компетенции которых находится этот вопрос», – заявил политик.

«Мы намерены консолидировать 25 депутатов, чтобы потребовать отставки. Мило Джуканович доказал, что он не является президентом всех граждан», – подчеркнул Радунович.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 19.05.21

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