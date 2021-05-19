российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 мая 2021, 18:17 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

В Черногории готовят инициативу об отставке президента Джукановича

Президент Черногории Мило Джуканович. Фото: dps.me

Партия «Демократический фронт» выступила с инициативой об отставке президента страны Мило Джукановича. Об этом сообщил глава депутатской группы в черногорском парламенте Cлавен Радунович. По его словам, поводом для такого решения стало заявление главы государства о возможных кандидатах на место послов Черногории.

«Джуканович заявил, что те, кто был против независимости Черногории (от Сербии на референдуме 2006 г. – прим.ред.), не имеют права представлять наше государство за границей. Конституция Черногории гласит, что перед законом все граждане равны. Граждане, которые приняли участие в референдуме, из-за своего мнения не могут занять государственную должность. Это неприкрытое нарушение гражданских прав и варварство. Мы ожидаем самую серьёзную реакцию всех государственных органов Черногории, в компетенции которых находится этот вопрос», – заявил политик.

«Мы намерены консолидировать 25 депутатов, чтобы потребовать отставки. Мило Джуканович доказал, что он не является президентом всех граждан», – подчеркнул Радунович.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 19.05.21

«Извиниться должны все – не только Чехия»: спикер парламента Сербии требует от США и НАТО признать вину за бомбардировки Югославии. / Российская авиакомпания отменила прямые рейсы в столицу Северной Македонии. / Футбольная сборная Казахстана отказалась от матча с командой Косово. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Сербия получила добро на производство российской вакцины от коронавируса

«Извиниться должны все – не только Чехия»: спикер парламента Сербии требует от США и НАТО признать вину за бомбардировки Югославии

Российская авиакомпания отменила прямые рейсы в столицу Северной Македонии

Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата

Перед Собором Парижской Богоматери выявили загрязнение свинцовой пылью

Президент Сербии получил высшую госнаграду Чехии

Северная Македония пообещала поддержку косовским сепаратистам

Косовский «президент» спровоцировала громкий скандал

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа,