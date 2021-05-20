В Словении вертолет НАТО врезался в ЛЭП

В Словении натовский ударный вертолет Eurocopter Tiger ВВС столкнулся с линией электропередачи в районе города Брестаница. Об этом сообщила пресс-служба словенских Вооруженных сил, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, пострадавших в результате инцидента нет. Вертолет был задействован в словенском этапе учений НАТО Defender Europe-21. Национальная принадлежность машины не раскрывается, в распоряжении ВС Словении подобной техники нет.

Известно, что учения Defender Europe-21 направлены на отработку развертывания в Европе войск, переброшенных из США. В марте в порты Албании, Хорватии, Германии и Греции морским путем доставили американскую военную технику и снаряжение. К учениям Defender Europe в 2021 году привлечены более 30 тысячи военнослужащих из 25 стран, которые проведут совместные тренировки на территории 13 стран.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

Любляна. Другие новости 20.05.21

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