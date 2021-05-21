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Пятница, 21 мая 2021, 16:52 мск

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США ввели санкции против экс-президента Албании

Фото: Pixabay

Вашингтон объявил о введении санкций против бывшего президента и экс-премьера Албании Cали Бериши. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинке, поводом для такого решения послужили коррупция и злоупотребление служебным положением.

«Коррупционная деятельность экс-президента Албании Cали Бериши подорвала албанскую демократию. Официально объявляю, что Бериша и члены его семьи лишены права въезда в США», – отметил Блинкен, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер со своей стороны также добавил, что Бериша злоупотреблял высоким постом и общественным доверием ради собственной выгоды и обогащения своей семьи и политических соратников. «Мы открыто боремся против коррупции, и в этой войне хороши все средства, в том числе и санкции», – подчеркнул он.

В ответ Бериша заявил, что подаст в суд на Блинкена за клевету и ложные обвинения, а по поводу заявления Палмера он намерен проконсультироваться с юристами дополнительно. «Не существует никого в мире, кто может обвинить меня в участии в коррупционных схемах или аферах. Я советовался со своим адвокатом из нейтральной и уважаемой Франции и намерен подать в Парижский суд иск о клевете против Энтони Блинкена», – сообщил экс-президент Албании.

Вашингтон – Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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