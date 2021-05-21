российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 мая 2021, 16:52 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

В зоопарке Скопье впервые появились пингвины – родом из России

Фото: Skopje Zoo

В зоопарк столицы Северной Македонии прибыли новые постояльцы из России – шесть пингвинят Гумбольдта, которых зовут Руни, Руна, Джинся, Mуфта, Уми и Hапа.

В Скопье морским птенцам подготовят будущих партнёров. На новом месте жительства бывшие «москвичи» и будущие «македонцы» познакомятся с сородичами из Италии, чтобы создать пары и основать новую популяцию.

Построенный для пингвинов вольер в македонском зоопарке отвечает всем требованиям Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, что было непросто устроить, так как пингвины Гумбольдта весьма привередливо относятся к соотношению температуры воздуха и воды, глубине водоема, качеству корма и многому другому.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 21.05.21

США ввели санкции против экс-президента Албании. / Главы МИД России и Словении обсудят перспективы. / В Венгрии разрешат ходить без защитных масок. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Это провал: на торжествах в День независимости Черногории порвался национальный флаг

Франция пытается подорвать авторитет России в ЦАР кадрами со съемок фильма

США ввели санкции против экс-президента Албании

Главы МИД России и Словении обсудят перспективы

Принц Гарри признался, что был алкоголиком и наркоманом

В Венгрии разрешат ходить без защитных масок

В Словении вертолет НАТО врезался в ЛЭП

«Дипломатический» скандал в Косово: отозваны 12 послов самопровозглашенной республики

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Общество, Европа,