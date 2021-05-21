В зоопарке Скопье впервые появились пингвины – родом из России

В зоопарк столицы Северной Македонии прибыли новые постояльцы из России – шесть пингвинят Гумбольдта, которых зовут Руни, Руна, Джинся, Mуфта, Уми и Hапа.

В Скопье морским птенцам подготовят будущих партнёров. На новом месте жительства бывшие «москвичи» и будущие «македонцы» познакомятся с сородичами из Италии, чтобы создать пары и основать новую популяцию.

Построенный для пингвинов вольер в македонском зоопарке отвечает всем требованиям Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, что было непросто устроить, так как пингвины Гумбольдта весьма привередливо относятся к соотношению температуры воздуха и воды, глубине водоема, качеству корма и многому другому.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 21.05.21

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