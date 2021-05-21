Это провал: на торжествах в День независимости Черногории порвался национальный флаг

На торжествах по поводу Дня независимости Черногории произошел скандал: порвался национальный флаг, который являлся самым большим в мире и должен был символизировать масштабность праздника.

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Как пишет «Балканист.ру», организаторы мероприятий рассчитывали попасть в Книгу рекордов Гиннеса. На полотнище площадью 5 тысяч квадратных метров деньги собирали всей страной. В ходе кампании было собрано более 18 тыс евро. Между тем во время пробного поднятия флаг зацепился за столб и порвался.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.21

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