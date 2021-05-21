Посол США посетил Республику Сербскую: рекламировал НАТО и американские манёвры

Посол США в Боснии и Герцеговине (БиГ) Эрик Нельсон посетил столицу Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ), где встретился с руководством РС, прорекламировал НАТО и совместные военные учения американских и боснийских военных «Быстрый ответ» (Swift Response).

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович обсудила с американским дипломатом текущую политическую и экономическую ситуацию, а также текущую эпидемиологическую обстановку. «Учитывая те результаты, которые мы фиксируем, я выразила ожидание, что вскоре последует восстановление экономики, а также стабилизация ситуации в секторе здравоохранения», – пояснила Цвиянович в своем аккаунте в Instagram.

Президент республики также подчеркнула, что политические и все другие вопросы в БиГ могут быть решены исключительно посредством диалога между внутренними игроками, без навязывания каких-либо решений извне.

В свою очередь, председатель Народной Скупщины (парламента) Республики Сербской Неделько Чубрилович на встрече с послом США подчеркнул приверженность РС европейской интеграции, а также осуществлению реформ в соответствии с Конституцией БиГ, в строгом соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями. Как уточнили в Народной Скупщине, собеседники согласились, что важно найти компромиссные решения, укрепить правовую безопасность и создать условия для более быстрого развития и повышения уровня жизни в энтитете и в Боснии и Герцеговине в целом.

Однако посла США интересовало вовсе не повышение уровня жизни людей в стране пребывания. Главной целью его поездки в Баня-Луку была реклама НАТО и американских военных манёвров «Быстрый ответ» (Swift Response), начавшихся 17 мая на полигоне возле горы Маняча (территория РС, 25 километров южнее Баня-Луки). Учения формально считаются совместными, однако количество принимающих в них участие военных США (700) превышает число задействованных военнослужащих Вооружённых сил БиГ (500), а серьёзная военная техника есть только у американцев.

Примечательно, что именно визит в Баня-Луку Нельсон использовал для приглашения членов Президиума БиГ – Милорада Додика, Желько Комшича и Шефика Джаферовича – на церемонию открытия финальной фазы манёвров, которая состоится 22 мая. «Я надеюсь, что члены Президиума БиГ будут присутствовать в субботу на Маняче. Эти учения – прекрасная возможность ещё раз показать, насколько важно наше партнёрство. Сегодня я говорил с политическими лидерами в Баня-Луке о проблемах, стоящих перед РС и БиГ. 2021 год – год возможностей (в этом году состоятся парламентские выборы в БиГ и её энтитетах – прим. ред.), когда пора проводить все важные реформы, от реформ в области права, избирательной системы до экономики. Важно также посвятить себя борьбе с коррупцией» – сказал Нельсон на пресс-конференции.

Кроме членов Президиума БиГ, на полигон Маняча приглашены также председатель Совета министров БиГ Зоран Тегетлия, министр обороны этой страны Сифет Поджич и высокие чины из посольства США в Сараево. На данный момент официально подтвердил своё участие в субботних мероприятиях только член Президиума БиГ от хорватского народа Желько Комшич, официальной реакции Шефика Джаферовича и Милорада Додика пока нет. Однако, зная жёсткую антиамериканскую и антинатовскую позицию члена Президиума БиГ от сербского народа, скорее всего, что Додика на американских манёврах не будет.

Баня-Лука, Олег Хавич

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