В Черногории началась всеобщая забастовка адвокатов

В Черногории началась массовая забастовка юристов. Как сообщила Адвокатская коллегия страны, с сегодняшнего дня адвокаты бойкотируют работу судов, полиции и прочих государственных органов системы правосудия.

«Ни под каким предлогом адвокаты во время забастовки не станут посещать здания суда, прокуратуры и полиции», – говорится в инструкции к забастовке, которую опубликовала коллегия. Исключение сделано только для срочных случаев, когда юристы смогут подать иски и апелляции только, если пропуск сроков подачи правовых актов может навредить интересам клиентов.

Протест вызван недовольством по поводу закона о фискализации расчетов, согласно которому каждый адвокат обязан завести кассовый аппарат и вести соответствующую бухгалтерию. «Закон не может быть применён в отношении адвокатов, так как мы не предоставляем услуги, а оказываем правовую помощь, иногда и бесплатно, если клиенту нечем платить», – заявили в Адвокатской коллегии.

Министерство финансов Черногории на прошлой неделе провело переговоры с адвокатами и сообщило по их итогам, что закон о фискализации расчетов для всех един и должен исполняться. Адвокатская коллегия заявила, что «не отступит от защиты достоинства и независимости профессии», и намерена бастовать до принятия поправок в закон о фискализации расчетов и удаления из него пункта, касающегося адвокатской деятельности.

Подгорица, Катарина Лане

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