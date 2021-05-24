Посол США: Сербия – «экономический локомотив» Западных Балкан

Сербия является экономическим локомотивом Западных Балкан, лидером в регионе и одной из самых устойчивых экономик в Европе во время пандемии коронавируса. Об этом заявил посол США в Белграде Энтони Годфри.

В интервью газете «Политика» американский дипломат сказал, что главным двигателем «сербского локомотива» выступает интеллектуальная сила, и поэтому необходимо приложить значительные усилия, чтобы остановить утечку мозгов из страны и создать условия для долгосрочного экономического роста, чтобы молодые люди могли строить свое будущее в Сербии.

«Главное – помочь Сербии интегрироваться и, в конечном итоге, присоединиться к самому крупному и наиболее успешному в экономическом и политическом плане союзу – ЕС. Процесс присоединения труден, в этом нет сомнений, но связанные с ним реформы будут способствовать укреплению экономики, что убедит молодежь строить свое будущее в городах Сербии», – заявил Годфри.

Отвечая на вопрос, действительно ли Вашингтонское соглашение остается действующим для нынешней американской администрации, Годфри сказал, что Соединенные Штаты по-прежнему хотят, чтобы все, что было согласовано в Вашингтоне, выполнялось, и напомнил, что США годами поддерживают процесс, ведущий к всеобъемлющему и обязывающему соглашению о нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

«Администрация США продолжит рассматривать пункты Вашингтонского соглашения в качестве приоритета. США согласны с тем, что некоторые из вопросов лучше всего будет решить посредством диалога под руководством ЕС, и готовы поддержать этот процесс, насколько это возможно», – сказал американский посол.

Годфри также добавил, что президент США Джо Байден хорошо понимает важность стабильных и процветающих Балкан, как и единой и свободной Европы. «Мы полностью поддерживаем стратегическую цель Сербии по вступлению в ЕС и все ее шаги на этом пути. Наша помощь через специальные программы в самой Сербии, а также наша ясная политическая поддержка процесса расширения ЕС на территорию Западных Балканах помогает Сербии реализовать необходимые реформы и продвинуться по европейскому пути», – подытожил дипломат.

Белград, Кирилл Борщев

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