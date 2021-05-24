российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 мая 2021, 17:20 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Черногорская полиция осталась без бензина

Черногорская полиция не получила финансирование на закупку топлива для своего автопарка. Запасы горючего могут закончиться еще до начала лета, передает «Балканист.ру».

Причиной проблем стало то обстоятельство, что бюджет страны на 2021 год так и не был принят. Министерство внутренних дел рассчитывает получить 462 тысячи евро, которых хватит, чтобы обеспечить полицейский транспорт топливом еще на несколько месяцев. Власти страны намерены выделить полиции средства в обход предусмотренных законодательством процедур. Топливо, скорее всего, будет закуплено без тендера и оплачено из средств т.н. «временного финансирования», после прямых переговоров с поставщиком услуг.

Тем не менее, по данным местных СМИ, ранее органы внутренних дел лишились 130 патрульных машин. Они были вынуждены вернуть их компании-владельцу по причине истекшего договора о лизинге. Сейчас полицейские вынуждены пользоваться частными автомобилями, заправляя их «служебным» бензином.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 24.05.21

Посол США: Сербия – «экономический локомотив» Западных Балкан. / «Президент» Косово: Сербия усиливает влияние Кремля на Балканах. / В Черногории началась всеобщая забастовка адвокатов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Послы в Боснии и Герцеговине спародировали исполнителей своих стран на «Евровидении»

Посол США: Сербия – «экономический локомотив» Западных Балкан

«Президент» Косово: Сербия усиливает влияние Кремля на Балканах

В Черногории началась всеобщая забастовка адвокатов

Посол США посетил Республику Сербскую: рекламировал НАТО и американские манёвры

Это провал: на торжествах в День независимости Черногории порвался национальный флаг

В зоопарке Скопье впервые появились пингвины – родом из России

Франция пытается подорвать авторитет России в ЦАР кадрами со съемок фильма

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Общество, Политика, Европа,