Черногорская полиция осталась без бензина

Черногорская полиция не получила финансирование на закупку топлива для своего автопарка. Запасы горючего могут закончиться еще до начала лета, передает «Балканист.ру».

Причиной проблем стало то обстоятельство, что бюджет страны на 2021 год так и не был принят. Министерство внутренних дел рассчитывает получить 462 тысячи евро, которых хватит, чтобы обеспечить полицейский транспорт топливом еще на несколько месяцев. Власти страны намерены выделить полиции средства в обход предусмотренных законодательством процедур. Топливо, скорее всего, будет закуплено без тендера и оплачено из средств т.н. «временного финансирования», после прямых переговоров с поставщиком услуг.

Тем не менее, по данным местных СМИ, ранее органы внутренних дел лишились 130 патрульных машин. Они были вынуждены вернуть их компании-владельцу по причине истекшего договора о лизинге. Сейчас полицейские вынуждены пользоваться частными автомобилями, заправляя их «служебным» бензином.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 24.05.21

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