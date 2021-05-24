Послы в Боснии и Герцеговине спародировали исполнителей своих стран на «Евровидении»

Британский посол в Боснии и Герцеговине (БиГ) Mэтт Филд заявил, что готов одеться, как потерпевший поражение на конкурсе британский певец Джеймс Hьюмен «в качестве наказания за то, что Великобритания не набрала ни одного очка».

«Может быть посол Mинаси желает поучаствовать?» – отметил британский дипломат в твиттере, обращаясь к итальянскому коллеге в БиГ Николе Mинаси.

В ответ итальянский посол опубликовал фото, на котором подражает фирменному оскалу фронтмена итальянской группы Maneskin Дэвида Дамиано.

«Минаси, ты победил(снова)», – заявил в ответ британский посол, опубликовав фото в образе артиста, представлявшего Соединенное Королевство на конкурсе.

Напомним, на 65-ом конкурсе «Евровидение» победила итальянская группа Moneskin, в то время как британский певец Джеймс Hьюмен стал первым в истории участником, не получившим ни одного балла.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 24.05.21

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