В Северной Македонии осквернили памятник «Русский крест»

В македонском городе Битола вандалы осквернили памятник «Русский крест», установленный в честь консула России Александра Ростковского, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, злоумышленники сломали несколько гранитных плит у памятника.

На постаменте 9-метрового памятника «Русский крест» написано: «В честь и во славу российского императорского консула Его Превосходительства Александра Аркадьевича Ростковского (1860-1903) к 100-летию его гибели. 8 августа 2003 г. граждане Битолы». Дипломат был застрелен турецким жандармом (этническим албанцем) 8 августа 1903 года во время возвращения в Битолу из поездки по региону. Убийство произошло в период Илинденского восстания македонцев против Османской империи. Инцидент едва не привел к русско-турецкой войне.

Битола, служба информации РИА «Новый День»

Битола. Другие новости 25.05.21

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