Синхронизация с Европой: в Сербии подорожает ракия и подешевеет виски

Сегодня парламент Сербии рассмотрел поправки к закону об акцизах на крепкий алкоголь с целью синхронизировать законодательство с европейскими стандартами. Министерство финансов страны заявило, что изменения приведут к росту цен на отечественный алкоголь из фруктов, однако это будет скомпенсировано снижением стоимости на нетрадиционные для Сербии напитки, произведённые из зерна.

Министр финансов страны Синиша Мали пояснил, что ранее налогообложение крепких напитков зависело от сорта сырья, из которого производится алкоголь, в то время как в Евросоюзе акцизы зависят от процента алкоголя в готовом продукте.

Акцизный налог на виски по старому закону составлял примерно 3 евро, после принятия поправок он будет 1,5 евро за литр при условии, что речь идёт о виски с содержанием алкоголя 40%. Такой же уровень акциза будет применяться ко всем прочим крепким алкогольным напиткам с таким же процентным содержанием алкоголя.

Следовательно, изменения приведут к падению цен на виски. Однако более крепкая сербская ракия подорожает – если раньше налог составлял примерно 1,1 евро, то после поправок он будет 1,5 евро.

В ведомстве подчеркнули, что налоги на слабоалкогольные продукты типа пива и вина меняться не будут.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 25.05.21

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