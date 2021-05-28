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Пятница, 28 мая 2021, 12:32 мск

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Президент Северной Македонии подарил Папе Римскому футболку с его именем на кириллице

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подарил Папе Римскому Франциску майку северомакедонской сборной по футболу с его именем на кириллице. В этой форме команда выступит на предстоящем чемпионате Европы.

В ходе встречи в Ватикане Пендаровски отметил, отношения между Северной Македонией и Святым Престолом «основаны на глубоких исторических связях, взаимных духовных и культурных ценностях и традициях», передает «Балканист.ру».

Пендаровски выразил заинтересованность в углублении отношений с Ватиканом во всех сферах, представляющих общий интерес, и подчеркнул важность католической общины в Северной Македонии и ее вклад в развитие общества. Президент Северной Македонии также подчеркнул, что его страна придает большое значение развитию межрелигиозного диалога и уважению религиозных свобод.

Пендаровски прибыл в Рим, чтобы на нейтральной территории встретиться со президентом Болгарии Руменом Радевым и обсудить существующую напряженность в отношениях между двумя странами. София оспаривает независимость македонского языка от болгарского. Из-за разногласий по поводу истории Болгария заблокировала начало переговоров о присоединении Северной Македонии к Евросоюзу.

Радев также встретился с Папой Римским, и заявил, что Софии и Скопье не нужны международные посредники для разрешения спора. «Никто не знает нашу историю лучше нас», – сказал президент Болгарии, напомнив, что страны создали совместную комиссию для преодоления недопонимания.

Ватикан, служба информации РИА «Новый День»

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