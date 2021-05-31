Глава правительства Черногории потерял поддержку парламентской коалиции

Глава правительства Черногории Здравко Кривокапич после отказа подписать базовое соглашение с Сербской православной церковью потерял доверие «Демократического фронта» и больше не может рассчитывать на его поддержку. Об этом заявил один из лидеров парламентской коалиции, председатель партии «Новая сербская демократия» Андрия Мандич, выступая в эфире телеканала А1.

Представитель «ДемФронта» заявил, что Кривокапич не оправдал ожиданий ни церковных кругов, которые предложили его кандидатуру в качестве лидера коалиции «За будущее Черногории», ни граждан, проголосовавших за смену правительства на парламентских выборах 30 августа прошлого года, передает «Балканист.ру».

Мандич обратил внимание, что базовое соглашение между правительством Черногории и Сербской православной церковью было согласовано в начале апреля и, отказавшись его подписать, Кривокапич «устроил серьезный скандал».

По мнению лидера «Новой сербской демократии», у Кривокапича еще есть шанс исправить ситуацию. Для этого ему необходимо снова отправиться в Белград и подписать документ. Политик подчеркнул, что отказ сделать это является продолжением дискриминационного отношения к Сербской православной церкви, которая осталась единственной и самой крупной в стране религиозной общиной без соглашения с кабинетом министров.

При этом Мандич назвал экономическую политику правительства Кривокапича «катастрофической».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 28.05.21

Президент Сербии заручился поддержкой России перед началом переговоров с Приштиной. / Президент Сербии попросит Грецию не открывать представительство в Приштине. / Президент Северной Македонии подарил Папе Римскому футболку с его именем на кириллице. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»