В столице Хорватии прогремел взрыв: ранена женщина

В столице Хорватии в жилом доме района Ланиште неподалёку от стадиона «Арена Загреба» около двух часов ночи прогремел взрыв, в результате которого была ранена жительница одной из квартир. По неофициальной информации, ЧП произошло после срабатывания взрывного устройства.

На место ЧП прибыли скорая помощь, сотрудники правоохранительных органов и управления по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшую доставили в городской клинический центр.

Взрыв произошел на третьем этаже дома по адресу Ланиште, 26. Повреждены несколько входных дверей, одна квартира полностью разрушена. Жильцы дома сообщили, что повреждены коммуникации, вода из труб лилась в жилые помещения. Также разрушен один лифт.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 31.05.21

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