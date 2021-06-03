Венгрия рассчитывает открыть собственное производство российской вакцины от covid-19

Венгрия рассчитывает наладить собственное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, соответствующие переговоры с Москвой уже ведутся.

«Обе стороны готовы к тому, что Венгрия будет производить вакцины по российской лицензии», – цитирует дипломата «Балканист.ру».

Венгрия – единственный член Евросоюза, который использует в вакцинации населения «Спутник V», несмотря на то, что препарат не получил официального одобрения от Европейского агентства лекарственных средств. При этом Будапешт признал «Спутник V» самой эффективной и безопасной вакциной.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

Будапешт. Другие новости 03.06.21

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