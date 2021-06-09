Избирательное «правосудие»: гаагский трибунал превратился в инструмент мести

Москва и Белград жестко раскритиковали двойные стандарты коллективного Запада, которые применяются в отношении Сербии с помощью Международного трибунала в Гааге, – его решения носят крайне избирательный характер. Об этом завили накануне на заседании Совета Безопасности ООН президент Сербии Александр Вучич и представитель России – заместитель постпреда РФ Геннадий Кузьмин, комментируя приговор о пожизненном заключении сербского генерала Ратко Младичу, передает «Балканист.ру».

В частности, сербский лидер, который принял участие в заседании по видеосвязи, обратил внимание, что Международный трибунал в Гааге раздаёт пожизненные наказания только сербам, как это было сделано с генералом Младичем и первым президентом Республики Сербской Радованом Kараджичем, который ранее был приговорен к 40 годам заключения. В то же время хорватский генерал Анте Готовина, также участвовавший в гражданском конфликте, был приговорён к 24 годам заключения, но позднее был полностью оправдан и вернулся на родину героем. Командующий боснийской армией Насер Oрич был приговорён к двум годам заключения и тоже был оправдан Международным трибуналом по бывшей Югославии.

«Я хотел бы напомнить вам, что Республика Сербия передала трибуналу всех лиц, которым обвинитель предъявил обвинения. Сербия – единственная, кто осуждает преступления, совершенные ее гражданами. Сербия осуждает ужасное преступление в Сребренице. Тем не менее, мы здесь, чтобы проанализировать результаты. Гаагский трибунал судил только сербов. Сербы были приговорены к 1130 годам лишения свободы и к 7 пожизненным срокам, с другой стороны, хорваты избежали наказания. Анте Готовину приговорили к 23 годам лишения свободы, позже приговор был изменен на оправдательный. Насер Орич также был освобожден. Никто из них не понес ответственности за совершенные преступления. Мы призываем Совет Безопасности помочь нам», – сказал Вучич.

Сербский лидер также обратил внимание, что международное «правосудие» проигнорировало запрос Белграда на обеспечение сербским заключённым возможности отбывать наказание на родине, и призвал уважать Сербию и международное право, а не криминализировать страну. «Мы смотрим в будущее, а не в прошлое, несмотря на избирательное правосудие Гаагского трибунала. И у меня есть одно послание для всех сербов и сербов во всем регионе: «Выше голову, Сербия и сербский народ не осуждены ни за что», – заявил Вучич.

Президента Сербии представитель России в Cовбезе ООН, зампостпреда РФ Геннадий Кузьмин, который также указал на избирательность международного правосудия. «Приговор Ратко Младичу – это продолжение политизации Международного остаточного механизма. На протяжении 30 лет мы наблюдаем, как Гаага разрушает жизни участников войны, которая также стала трагедией для сербов, боснийцев и хорватов. Это война, которая разрушила их страну и показала, насколько уязвимо международное правосудие», – сказал он.

При этом Кузьмин обратился к членам Совета безопасности ООН с вопросом, привлекался ли кто-нибудь к ответственности за бомбардировки мирных югославских жителей в 1999 году, за убийства журналистов и взрыв посольства Китая. «Почему вы отворачиваетесь от преступлений, совершенными албанцами? Международный трибунал – это инструмент мести, а не правосудия. Остаточный механизм унаследовал негативные характеристики своего предшественника», – констатировал он, подчеркнув, что приговоры были несправедливыми, поскольку одна сторона была осуждена за все, а преступления других скрыты.

При этом Кузьмин потребовал независимого и полного медицинского осмотра генерала Младича, которому, по словам его родственников, долгие годы отказывается в адекватном лечении и восстановлении после инсульта и операций.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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