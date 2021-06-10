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Четверг, 10 июня 2021, 12:56 мск

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Ответное решение: Россия высылает из страны сотрудника посольства Северной Македонии

Россия высылает из страны сотрудника посольства Северной Македонии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ.

«10 июня Временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации О.Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота Министерства об объявлении «persona non grata» сотрудника Посольства Северной Македонии в Москве», – уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, подчеркнув, что данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona non grata» дипломата посольства РФ в Скопье.

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