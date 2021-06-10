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Четверг, 10 июня 2021, 18:19 мск

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Северная Македония заявила о несправедливости решения МИД России

Фото: vlada.mk

Решение МИД России объявить персоной нон грата северомакедонского дипломата негативно скажется на отношениях двух государств. Об этом заявил министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

«Сожалеем о несправедливом решении МИД РФ, сугубо политическом ответном шаге. Это несомненно окажет негативное влияние на двусторонние отношения между Республикой Северная Македония и Российской Федерацией», – отметил Османи, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее сегодня стало известно, что МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Мера стала ответом на аналогичные действия Скопье, предпринятые 14 мая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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