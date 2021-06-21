Сербия опровергла данные об «антироссийском договоре» с Британией

Белград опроверг информацию о подписании «антироссийского договора» с Великобританией. Как говорится в заявлении министерства обороны Сербии, подобных документов не существует, передает «Балканист.ру».

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес в интервью изданию «Телеграф» сообщил, что по результатам рабочего визита в Белград якобы был подписан договор о противодействии «злонамеренному российскому влиянию». «Великобритания поможет Сербии избавиться от «пагубного российского влияния и манипуляции», – заявил он.

В ответ в оборонном ведомстве балканской республики подчеркнули, во время визита Уоллеса в Сербию не было подписано ни одного документа с упоминанием России. «Единственный документ, подписанный министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем с министром Беном Уоллесом во время его визита в Белград, – это Соглашение между министерством обороны Республики Сербия и министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об улучшении сотрудничества в сфере обороны», – говорится в заявлении.

Министерство обороны Сербии подчеркнуло, что в данном документе Российская Федерация не упоминается. «Соглашение между Белградом и Лондоном предусматривает развитие двустороннего сотрудничества в области многонациональных операций, военной подготовки и обучения; проведение двусторонних учений; улучшение сотрудничества на земле и в воздухе, а также в сфере кибербезопасности; улучшение сотрудничества в области РБХЗ (радиационно-биолого-химической защиты); укрепление возможностей сотрудничества оборонных предприятий и научно-исследовательских учреждений, как и взаимное приглашение на ежегодные военно-спортивные мероприятия и соревнования», – уточнили в минобороны Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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