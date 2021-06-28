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Понедельник, 28 июня 2021, 18:05 мск

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Посол США назвал условие для визита Байдена в Боснию

Президент США Джо Байден посетит Боснию и Герцеговину (БиГ), но это «нужно заслужить». Об этом заявил посол США в Сараево Эрик Нельсон в интервью изданию Vecernji list, которое цитирует «Балканист.ру».

«Я уверен, что президент Байден хотел бы приехать, но это зависит, помимо всего прочего, от того, какой прогресс будет достигнут здесь [в БиГ], и насколько будет заслужен этот визит», – сказал Нельсон.

По его словам, посольство США будет радо, если бы и кто-то из высокопоставленных американских чиновников приедет в Боснию и Герцеговину. «Нам нужны какие-нибудь хорошие результаты и хорошие примеры, чтобы мы смогли убедить высокопоставленных американских чиновников приехать в Боснию и Герцеговину. И вы знаете, как мы стараемся, чтобы это произошло», – пояснил американский дипломат.

Как отмечает «Балканист», после победы Байдена на президентских выборах в США некоторые эксперты в Боснии ожидали, что новоизбранный глава Белого дома начнет активно восстанавливать ослабевшее влияние Вашингтона на Балканах именно с поездки в Сараево.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

Сараево. Другие новости 28.06.21

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