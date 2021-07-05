российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 июля 2021, 11:13 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Россия готова вложить миллиарды в Черногорию

Фото: pixabay

Российская Объединенная судостроительная корпорация готова к совместным инвестиционным проектам с Черногорией. Об этом сообщил глава комитета черногорского парламента по безопасности и обороне Милан Кнежевич после встречи в Москве с руководством компании.

С российской стороны присутствовали заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Давид Aдамия и специальный представитель организации Дмитрий Mалышев. Во время переговоров обсуждались вопросы стратегического сотрудничества между Россией и Черногорией в области морского транспорта и строительства гражданских судов.

Объединенная судостроительная корпорация подтвердила возможность крупных инвестиций в черногорские верфи. Руководство компании намерено посетить Черногорию для обсуждения конкретных шагов по сотрудничеству в данной сфере.

«Россия готова вложить миллиарды в Черногорию и вернуть к жизни нашу экономику и индустрию. Буду рад встрече в Черногории, добро пожаловать!» – заявил Кнежевич.

Москва – Подгорица, Светлана Антонова

Москва – Подгорица. Другие новости 02.07.21

Под внешним управлением Запада: Черногория движется к краху. / Россия готова наращивать экспорт продовольствия в Сербию. / Украинцы – это русские: Киев повторяет «этническое безумие» государств бывшей Югославии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Производство «Спутник V»: в Сербию прибывает из России субстанция для препарата

Под внешним управлением Запада: Черногория движется к краху

Украинцы – это русские: Киев повторяет «этническое безумие» государств бывшей Югославии

Президент Хорватии: Сербия должна выбрать – ЕС или Москва

«Ну это же извращение…» Захарова оценила намерение ЕС «сковать» Россию, а потом местами взаимодействовать

«Швейковщина в чистом виде»: посол Чехии вызван в МИД России из-за новых требований Праги по взрывам Врбетице

МИД России заявил о нелегитимности представителя по Боснии и Герцеговине

«Башня Белград»: в столице Сербии возвели самый высокий небоскреб в юго-восточной Европе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Европа,