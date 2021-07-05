Российская Объединенная судостроительная корпорация готова к совместным инвестиционным проектам с Черногорией. Об этом сообщил глава комитета черногорского парламента по безопасности и обороне Милан Кнежевич после встречи в Москве с руководством компании.

С российской стороны присутствовали заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Давид Aдамия и специальный представитель организации Дмитрий Mалышев. Во время переговоров обсуждались вопросы стратегического сотрудничества между Россией и Черногорией в области морского транспорта и строительства гражданских судов.

Объединенная судостроительная корпорация подтвердила возможность крупных инвестиций в черногорские верфи. Руководство компании намерено посетить Черногорию для обсуждения конкретных шагов по сотрудничеству в данной сфере.

«Россия готова вложить миллиарды в Черногорию и вернуть к жизни нашу экономику и индустрию. Буду рад встрече в Черногории, добро пожаловать!» – заявил Кнежевич.

Москва – Подгорица, Светлана Антонова

Москва – Подгорица. Другие новости 02.07.21

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