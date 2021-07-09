На грани войны: болгарский генерал оценил ситуацию в черноморском регионе

Ситуация в черноморском регионе напоминает на обстановку на советско-германской границе в 1939-1941 годы. Об этом заявил болгарский бригадный генерал Валентин Цанков в интервью порталу Dir. По его оценке, существует реальный риск развязывания полномасштабной войны.

«Человечество, обычный человек, вероятно, не осознает, насколько велик риск развязывания войны», – цитирует генерала «Балканист.ру».

Как отметил Цанков, Вашингтон, проводя учения в Черном море, пытается оказывать давление на Россию. «Это политическое решение стран-членов НАТО, и его реализация выражается в постоянном, а также усиленном присутствии кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, особенно кораблей США», – пояснил он.

Генерал также пояснил, что возможное получение Киевом статуса «глобального партнера НАТО» может привести к постоянному нахождению войск Североатлантического альянса у границ России. «Теперь Украина – хочет она того или нет – играет роль буфера. Не нейтрального, конечно же», – заключил Цанков.

При этом Цанков обратил внимание, что реакция Москвы на действия Запада вполне адекватна: в России расценивают подобные действия американцев как угрозу, на которую необходимо реагировать усилением собственного военного потенциала. «Отсюда и обострение отношений, эскалация напряженности и постоянная готовность нажать на курок», – сказал Цанков.

По его словам, Россия выступает против учений, так как защищает свои границы: так бы поступила любая другая страна. «Украина считает Крым своей территорией, но де-факто он принадлежит России, а после референдума о присоединении и де-юре – в соответствии с ее законами», – констатировал он.

В конце июня в Черном море начались военные учения Sea Breeze, в которых принимаю участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину и США. В Минобороны России заявили, что Черноморский флот контролирует действия натовских кораблей в регионе.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 09.07.21

Сербия признана самой безопасной страной на Балканах. / США заявили о безоговорочной поддержке европейского будущего Черногории. / В Белграде решили возобновить коллективные свадьбы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»