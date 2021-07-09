Захарова раскрыла подоплеку «шпионского скандала» в Албании

Албанские СМИ отрабатывали пропагандистские установки НАТО, тиражируя информацию о возбуждении уголовных дел против двух российских граждан якобы заподозренных в шпионаже в ходе недавних военных учений Североатлантического альянса. Об этом заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Тирана официально до сих пор не отреагировала на запросы российского посольства и демарш дипломатов.

«Один из российских граждан ранее обратился в Министерство иностранных дел России с жалобой на длительное задержание и крайне некорректное обращение с ним при пересечении границы Албании, которую он посетил с туристическими целями. В этой связи нашими дипломатами был предпринят демарш в Тиране с акцентом на необходимость строгого соблюдения в подобных случаях действующих международных норм, в том числе и правочеловеческих, и консульских. Пока на данном этапе, судя по всему, речь идет об отработке вне какой-либо связи с реальностью пропагандистской установки Североатлантического альянса», – пояснила она.

По данным представителя МИД РФ, средства массовой информации Албании запустили информационную кампанию вокруг возбуждения местной прокуратурой уголовных дел против двух россиян. «В СМИ этой страны, они ли или через них, была запущена атака – кампания насчет возбуждения местной прокуратурой уголовных дел против двух российских граждан якобы заподозренных в шпионаже накануне и входе недавних натовских учений. Официальные структуры Албании на этот счет не высказывались. Никакой информации по дипломатическим каналам к нам не поступало. Посольством России направлен запрос в МИД Албании, на который пока нет ответа», – подчеркнула Захарова.

«Все по традиционным лекалам исполнено. Люди, которые хотели въехать на территорию страны с туристическими целями поняли, что это небезопасно, потому что они могут стать жертвой подобных натовских «заходов». Для тех, кто планировал посетить эту страну с туристическими целями, стоило бы учитывать развитие этой ситуации. Мы будем не просто следить, но и оказывать нашим гражданами необходимую помощь по защите их прав», – заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.07.21

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