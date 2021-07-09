Республика Сербская готовится к крупной международной книжкой ярмарке

Республика Сербская начала подготовку к 26-ой международной книжной ярмарке «Баня-Лука 2021». Организатором мероприятия выступает газета «Глас Српске» («Голос Сербской»).

Ежегодно в Баня-Луке представляют свою продукцию многочисленные издательства из Боснии и Герцеговины, Сербии, Македонии, Словении, Хорватии, Северной Македонии и Черногории, отмечается в сообщении на сайте представительства Республики Сербской в РФ.

На предстоящей ярмарке-2021, которая пройдет с 31 августа до 6 сентября, ожидается участие российских книгоиздателей. Примечательно, что организаторы уделяют особое внимание продвижению на рынке кириллических текстов на сербском языке.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 09.07.21

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