«Автономная политика»: посол Словении ответил на призывы США противостоять России

Любляна проводит автономную политику в отношении России и Китая, уважая при этом мнение США. Об этом заявил посол Словении в РФ Бранко Раковец, комментируя в интервью РИА «Новости» слова председателя группы американо-словенской дружбы в палате представителей США Пола Госара.

«Я могу сказать, что Евросоюз и Словения проводят свою автономную, независимую внешнюю политику. Конечно, при этом мы с уважением относимся к нашим трансатлантическим коллегам», – сказал дипломат.

Ранее Госар заявил о том, что на Словении, как на стране-председателе Совета ЕС, лежит обязанность противостоять России и Китаю.

Словения с 1 июля возглавила Совет ЕС и будет находиться в этом статусе до конца этого года.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 14.07.21

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