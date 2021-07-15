«Незамедлительно прекратить»: Россия и Китай потребовали отменить внешний контроль над Боснией и Герцеговиной

Россия и Китай направили в Совет Безопасности ООН проект резолюции о прекращении работы аппарата Верховного представителя в Боснии и Герцеговине. Согласно документу, этот институт должен полностью завершить свою деятельность в 2022 году, передает «Балканист.ру».

Верховный представитель обязан следить за исполнением Дейтонского мирного соглашения 1995 года, положившего конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине. По мнению Москвы и Пекина, страна более не нуждается в таком контроле, так как проживающие на ее территории сербы, бошняки и хорваты достигли прогресса в отношениях.

Если Совбез ООН поддержит проект резолюции России и Китая, то 31 июля 2022 года аппарат Верховного представителя в Боснии и Герцеговине будет упразднен.

Москва – Пекин, служба информации РИА «Новый День»

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