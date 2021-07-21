Президент Турции решил разморозить кипрский конфликт

Анкара будет добиваться признания суверенитета самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, «все другие предложения утратили силу».

«Отныне единственное требование турок-киприотов на международных переговорах – это признание за Турецкой республики Северного Кипра статуса суверенного государства», – цитирует Эрдогана «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

Накануне стало известно, что часть северных кварталов курорта Вароша в городе Фамагуста, расположенном в буферной зоне Кипра, будет демилитаризована. Об этом заявил президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар на военном параде в честь 47-летия вторжения турецких войск на остров, прошедшем в северной части Никосии 20 июля. Как отмечает «Балканист.ру», решение одобрил присутствовавший на параде Эрдоган. Речь идет об упразднении 3,5% военной зоны закрытой части Вароши. Против этого решения выступили Россия, ЕС, США и Великобритания.

Как известно, Кипр разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В ноябре 1983 года на контролируемой турецкими войсками территории острова была провозглашена так называемая Турецкая республика северного Кипра, до сих пор не признанная никем, кроме Турции. Совет безопасности ООН в резолюции 541 (1983 года) осудил данный шаг и призвал все страны – члены ООН «уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность республики Кипр» и «не признавать никакое кипрское государство, кроме республики Кипр».

Принципы урегулирования были зафиксированы во внутрикипрских соглашениях высокого уровня 1977 и 1979 гг., предусматривавших, в частности, создание на Кипре двухобщинной федерации.

Стоит отметить, что в начале текущей недели президент Турции заявил о планах лоббировать на международном уровне независимость самопровозглашенной республики Косово. Эрдоган уточнил, что обсудит вопрос косовского суверенитета с президентом США Джозефом Байденом.

Анкара, служба информации РИА «Новый День»

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