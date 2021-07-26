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Понедельник, 26 июля 2021, 16:46 мск

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Венгрия открывается для привитых от коронавируса российских туристов

Фото: официальный сайт правительства Венгрии

С завтрашнего дня, 27 июля, российским туристам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, будет разрешен въезд в Венгрию – сдавать дополнительные тесты для въезда в страну не придется. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сижьярто, передает «Интерфакс» со ссылкой на венгерские СМИ.

По словам министра, решение принято, учитывая принцип взаимности. В частности, граждане Венгрии смогут прибывать в Россию по факту предъявления ПЦР-теста.

Ранее по решению российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом авиакомпании получили право возобновить регулярные рейсы в Венгрию.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

Будапешт. Другие новости 26.07.21

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