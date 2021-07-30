Черногория выдала России обвиняемого в растрате экс-сенатора

Черногория выдала России обвиняемого в особо крупной растрате бывшего ректора Ленинградского госуниверситета, экс-сенатора Вячеслава Скворцова. Как говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ, ему вменяется ч. 4 ст. 160 УК, по которой предусмотрено лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

По данным надзорного ведомства, с 2014 по 2017 годы Скворцов совместно с директором алтайского филиала ЛГУ, используя свое служебное положение, совершили растрату в размере 2,49 млн рублей. «Они перечислили эту сумму на личные расчетные счета под видом оплаты гражданско-правовых договоров (договоров возмездного оказания услуг), которые в действительности не заключались и не выполнялись», – пояснили в прокуратуре.

Поскольку Скворцов покинул территорию России, в феврале его объявили в международный розыск. В марте он был задержан на территории Черногории. Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Скворцов будет доставлен в Россию.

Скворцов занимал должность ректора с 2013 по 2015 годы, после чего стал президентом вуза. В 2010-2012 годах был членом Совета Федерации от Ленинградской области.

Подгорица – Москва, Мария Соколова

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