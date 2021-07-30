Сербия завершает работы на «Балканском потоке»

Газовая компрессорная станция «Bелика Плана» – единственную на сербском участке газопровода «Балканский поток», который проходит по территории страны от границы с Болгарией к Венгрии должна быть введена в строй к 1 октября. Об этом сообщил сегодня президент Сербии Александр Вучич, который вместе с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко посетили строящийся объект.

По словам директора Srbijagas Душана Баятовича, станция, которая также будет задействована в газоснабжении восточной части Сербии, построена на 87,4% и защищена от пожаров самыми современными методами.

Президент Сербии поставил рабочим задачу сдать объект в октябре этого года. «Я знаю, что вам тяжело работать, но прошу ускориться. Давайте сделаем это к 1 октября», – поручил Вучич, указав на важность компрессорной станции для энергетической стабильности Сербии.

«Я доволен. Мы годами ждали таких крупных инфраструктурных проектов, а газопровод, несомненно, является одним из самых важных. Это большое дело для Сербии!» – подчеркнул лидер страны.

Со своей стороны посол РФ в Белграде поблагодарил президента Сербии за принципиальную позицию, и заверил, что газопровод абсолютно вписывается во все европейские стандарты. «Он повысит энергетическую безопасность в Центральной Европе и остальных её частях. Это огромный проект, который демонстрирует готовность Сербии снабжать газом не только себя, но и других», – отметил российский дипломат.

Боцан-Харченко пояснил, что речь идёт о стройке европейского уровня, в которой задействованы рабочие из России, Германии, Италии, Сербии, Турции, что доказывает ценность общих экономических проектов. «Тут нет места политике, все мы работаем вместе», – подчеркнул он.

При этом посол выразил уверенность, что все работы будут завершены в намеченный срок. «Сербия получит газ и возможность его транзита, что означает не только увеличение прибыли в экономике, но и рост политического статуса», – заявил Боцан-Харченко.

Предполагается, что через сербский участок газопровода будет проходить более 12 млрд кубометров российского газа. При этом Сербия сможет зарабатывать на транзите топлива.

Если все пойдёт по плану, то первые кубометры российского газа пойдут по «Балканскому потоку» в октябре. Трубопровод, протяженность которого составляет 403 км, значительно снизит расходы на транспортировку «голубого топлива», который Сербия получала через Украину и Венгрию: с 48 долларов за кубометр газа до 12-14 долларов.

При строительстве сербского участка газопровода использовано 190 000 тонн труб большого диаметра, построено 12 переходов через реки, в том числе и Дунай, длиной от 1 400 метров, что стало европейским рекордом.

Инвестор проекта – компания Gaztrans, совместное предприятие российского «Газпрома» и сербской Srbijagas.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 30.07.21

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